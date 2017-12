Agustin Galiana et Candice Pascal : retour leur un parcours d'exception

Deuxièmes du classement, Agustin Galiana et Candice Pascal, n’ont qu’une idée en tête, décrocher la première place lors de la finale ! Pour réussir à éblouir les téléspectateurs et le public, le couple a tout donné cette semaine et a travaillé très dur afin que la chorégraphie soit absolument parfaite. Alors, ont-ils rempli leurs objectifs ? Verdict ce soir dans Danse avec les Stars ! - Extrait de l’émission du mercredi 13 décembre 2017 – Danse avec les Stars 8