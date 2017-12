Répétitions : Agustin Galiana et Candice Pascal, l'envie en ligne de mire

Deuxième du classement, notre couple, Agustin Galiana et Candice Pascal, n’a qu’une idée en tête, décrocher la première place et y rester ! Suite au décès de Johnny Hallyday et pour la semaine « ma danse coup de cœur », tous nos danseurs vont réaliser une chorégraphie sur l’un de ses titres emblématiques. Notre couple va danser une Valse/Paso sur « l’Envie ». Espérons que cette musique leur portera chance ! - Extrait de l’émission du Samedi 9 décembre 2017 – Danse avec les Stars 8