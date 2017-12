Répétitions : Agustin Galiana, Candice Pascal et un Jean-Marc Généreux toujours aussi « crazy » !

Second du classement lors du dernier prime de « Bienvenue chez les danseurs », Agustin Galiana et Candice Pascal veulent à tout prix décrocher la première place. Pour cette semaine spéciale juges, notre couple a eu le plaisir de recevoir un Jean-Marc généreux aussi joyeux que « crazy ». Et oui, notre juge va coacher les deux danseurs cette semaine mais ce n’est pas tout ! Il dansera également avec eux un Jive sur « Gabrielle », en hommage à Johnny Hallyday - Extrait de l’émission du Samedi 9 décembre 2017 – Danse avec les Stars 8