Répétitions : Agustin Galiana, entre les murs

Cette semaine, la « Crazy Night » était à l’honneur. Pour l’occasion, Agustin Galiana et Candice Pascal se sont entraînés pour présenter un Tango sur le titre « Seven Nation » des White Stripes. Pour parvenir à leurs fins, les deux acolytes ont travaillé chaque jour et ont été très exigeants, même lorsqu’il s’agit de s’entraîner à danser avec un mur. Oui, c’est bien le défi d’Agustin. Après ses deux premières prestations impeccables, il devra tenter de partager les mêmes émotions, bien que plus ou moins séparé de sa partenaire. Extrait de l’émission du 28 octobre 2017 – Danse avec les stars 8