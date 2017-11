Répétitions : Agustin Galiana, dans la peau de John Travolta

Premier du classement des juges lors du dernier prime de la « Family Choice », Agustin Galiana ne compte pas relâcher ses efforts pour garder sa première place. Cette semaine pour la « Hollywood Night », l’acteur de Clem et sa partenaire Candice Pascal se sont entraînés avec ardeur et précision, pour éblouir les juges et téléspectateurs avec un quickstep sur le titre « We go together » du film Grease . Extrait de l’émission du Samedi 25 novembre 2017 – Danse avec les Stars 8