Répétitions : Agustin Galiana vise la perfection

Candice Pascal et Agustin Galiana ont réussi à décrocher la seconde place du classement la semaine dernière. En vue de la finale cette semaine, ils comptent se donner à fond et ainsi réussir à remporter la saison 8 de Danse avec les stars. Pour ce faire, le duo a tout mis en œuvre ! Ils ont répété sans répit pour atteindre leur but, avec une discipline digne des plus grands sportifs. Réussiront-ils leur pari ? La réponse ce soir… - Extrait de l’émission du mercredi 13 décembre 2017 – Danse avec les Stars 8