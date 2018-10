Répétitions : Anouar Toubali doute de son côté "macho"

Les répétitions continuent et se durcissent pour Anouar Toubali. Sa coach, Emmanuelle Berne ne le laisse pas respirer une seconde. Pas le temps pour ça ! Tout doit être parfait pour le deuxième prime spécial « défi des juges ». En effet, Jean-Marc généreux, Chris Marques, Shy’m et Patrick Dupond ont préparé un défi pour chaque couple. Celui d’Anouar Toubali et Emmanuelle Berne : le dos à dos synchronisé. On attend de voir ce que ça va donner… La semaine dernière ils étaient ex aequo avec Iris Mittenaere et Anthony Colette et Carla Ginola et Jordan Mouillerac dans le tableau des scores avec 25 points chacun. - Extrait de l’émission du samedi 06 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9