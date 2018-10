Répétitions : Anouar Toubali, ce type est un vrai bosseur !

Compétiteur dans l’âme, Anouar Toubali a bien l’intention d’aller jusqu’en finale et de la gagner. Pour ça, Emmanuelle berne, sa coach et partenaire, va devoir tout faire pour le préparer à la compétition « Danse avec les stars » et le transformer en véritable danseur. Ce qui est sûr, c’est que ça a bossé dur cette semaine ! Pas une minute de répit pour Anouar Toubali. - Extrait de l’émission du samedi 29 septembre 2018 – Danse avec les Stars 9