Répétitions – Anouar Toubali et Emmanuelle : « Sois… UN HOMBRE ! »

Après le Charleston de la semaine dernière, on retrouve Anouar Toubali et Emmanuelle Berne en pleine répétition de leur prochaine danse : un Paso Doble. Une nouvelle danse qui requiert sérieux et dynamisme. Emmanuelle est claire. Elle veut voir un Anouar sûr de lui et prétentieux. Difficile pour notre célébrité qui ne se reconnaît pas du tout dans ce personnage. Mais plus motivé que jamais, Anouar donne tout ce qu’il a pour devenir le temps d’une soirée « UN HOMBRE ». Retrouvez "Danse avec les stars" saison 9, le samedi 29 septembre tous les samedis à partir de 21h00.