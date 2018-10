Répétitions - Anouar Toubali et Emmanuelle : samedi, ce sera viril...

Les répétitions de Danse avec les stars reprennent de plus belle cette semaine. Après le Charleston de la semaine dernière, on retrouve Anouar Toubali et Emmanuelle Berne en pleine répétition de leur prochaine danse. Ensemble, ils vont travailler une danse très virile aux consonances hispaniques : un Paso Doble. Sérieux et dynamisme sont donc de rigueur pour cette nouvelle semaine. Un nouveau challenge pour Anouar. Retrouvez "Danse avec les stars" saison 9, le samedi 29 septembre tous les samedis à partir de 21h00.