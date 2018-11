Répétitions - "Des Antilles au Connemara", Terence Telle revoit sa choré

H- 10 avant la demi-finale de la 9ème saison de "Danse avec les Stars". Ils ne sont plus que trois à prétendre au titre. On retrouve ce matin les rescapés de la saison. On ne compte plus les fois où ils ont été sauvés par le public lors des face-face. Terence Telle et Fauve Hautot travaillent les derniers calages de leur chorégraphie sur une chanson de Michel Sardou : "les lacs du Connemara". Mais comme toujours avec Terence : "ça part en cacahuète". Bonus de l’émission du 24 novembre 2018 – Danse avec les stars.