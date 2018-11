Répétitions - "Appelle-moi, the king of the dance !" Héloise Martin et Christophe Licata

Cette semaine, c'est le prime spécial Michaël Jackson dans Danse avec les stars. Les candidats devront performer durant 20 secondes un bout de chorégraphie de la chanson choisie. On retrouve donc Héloise Martin et Christophe Licata en pleine répétition du ... Moon-walk ! Et c'est une vraie réussite. Grâce aux explications de son danseur, Héloise Martin a pu réaliser en quelques secondes un moon-walk quasi proche de la perfection. Une vrai king de la danse ce Christophe ! Bonus du 08 novembre 2018 - Danse avec les stars.