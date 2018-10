Répétitions – « Tu arrêtes de me contredire tout le temps » Iris Mittenaere et Anthony, toujours plus taquins…

On retrouve Iris Mittenaere et Anthony Colette en répétition de leur nouvelle danse. Pour tenter d’effrayer sa partenaire, Anthony Colette a eu l’excellente idée de se cacher dans le frigo de la salle… Les répétitions continuent dans la joie et la bonne humeur avec une Iris Mittenaere plus taquine que jamais avec son partenaire de danse. Une remarque de la part de son danseur et notre miss univers réplique en deux trois mouvements… Décidément, ces deux-là sont comme chiens et chats ! Extrait de dane avec les stars 9.