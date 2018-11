Répétitions - Attention, la tempéture va grimper. Terence Telle va danser avec...

Alerte ! Alerte ! On annonce une hausse prochaine des températures sur le parquet de "Danse avec les Stars". Terence Telle va danser avec Shy'm et Fauve samedi prochain. Et visiblement cela lui fait beaucoup d'effet. Quand on associe Terence Telle à la plus animale des danseuses Fauve Hautot, on sait que le couple peut faire des étincelles. Mais quand on associe ce couple à la plus sensuelle des juges Shy’m, on ose à peine imaginer le résultat. Alors, quand ce trio décide de danser ensemble, une rumba, la danse de l’amour, on ferme les yeux et on sourit. Et quand on vous donnera le titre de la chanson... Promis, vous n'aurez aucune envie de rater le prime de samedi. Extrait de l'émission du jeudi 08 novembre 2018 - Danse avec les stars