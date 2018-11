Répétitions - "Attention il y a des crocodiles" Terence Telle déborde d'imagination

On retrouve Terence Telle et Fauve Hautot en pleine répétition de leur seconde prestation : le foxtrot, la valse, le paso et la rumba. Pour faciliter l'apprentissage de son poulain, Fauve Hautot tente de lui apprendre les pas de façon plutôt ludique. Et lorsqu'elle lui demande d'imaginer "quelque chose de pas cool" dans un lac, Terence Telle pense imméditement au crocodile. Une séquence humour garantie. On vous laisse découvrir en images. Bonus de l'émission du 24 novembre 2018 - Danse avec les stars.