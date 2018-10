Quatrième semaine de compétition pour Basile Boli et Katrina Patchett. Samedi denier, notre couple a bouleversé le plateau avec son Foxtrot sur "I believe I can Fly". On les retrouve aujourd'hui en pleines répétitions, le moral au beau fixe avec toujours cette rage de bien faire - Bonus du 20 octobre 2018 de Danse avec les stars.