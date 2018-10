Répétitions – Basile Boli : les câlins, il en a assez !

Troisième semaine de répétitions pour l'ancien footballeur, Basile Boli et sa coach et partenaire, Katrina Patchett. Et ce matin, il y en a un qui ne s'est pas levé du bon pied, on dirait. Pourtant, avec tous les câlins que lui donne Katrina Patchett, Basile devrait être aux anges. Le couple de danseurs s'entraîne pour leur prochaine danse : un Foxtrot. Et quand Katrina lui dit qu'il y a deux parties dans la choré, Basile fait la grimace. Bonus du 13 octobre 2018 de Danse avec les stars.