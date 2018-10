Répétitions – Basile Boli et Katrina : dur comme un lundi…!

Deuxième semaine de répétition pour nos célébrités ! On retrouve Basile Boli et Katrina en pleine répétition d’une danse standard : le Foxtrot. La semaine dernière, l’ancien footballeur a ébloui le jury grâce à un Jive dynamique. Cette semaine, c’est un retour à la douceur ! Katrina attend de Basile beaucoup plus de finesse et d’élégance pour ce Foxtrot. Et même si les débuts des répétitions sont compliqués pour lui, Basile veut faire preuve de courage et de persévérance pour convaincre le jury. Extrait de Danse avec les stars du 13 octobre 2018.