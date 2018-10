Répétitions : Basile Boli et Katrina : « J’ai les genoux en bois »

Après la samba de la semaine dernière, on retrouve Basile Boli et Katrina en pleine répétition de leur nouvelle danse : Le Jive. Le prime approche à grand pas et l’intensité monte pendant les répétitions. Très important dans le Jive : le rythme et la puissance ! Notre ancien footballeur s’en sort plutôt bien malgré ses « genoux en bois » qui l’empêche de pointer. Un seul conseil : plus d’énergie en bas du corps et le tour est joué ! On a hâte de découvrir le fruit de son travail… Retrouvez "Danse avec les stars" saison 9, tous les samedis à partir de 21h00.