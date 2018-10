Répétitions – Basile Boli et Katrina : laissez place au Mike Tyson de la danse !

Après la samba de la semaine dernière, on retrouve Basile Boli et Katrina en pleine répétition de leur nouvelle danse. Ensemble, ils vont travailler une danse bien plus rapide et précise que la précédente : Le Jive. Pour cette nouvelle semaine de répétition, Katrina est claire : il faut de l’énergie et du fun. Basile Boli doit donc laisser place au Mike Tyson de la danse. On a hâte de voir ça ! Retrouvez "Danse avec les stars" saison 9, le samedi 29 septembre tous les samedis à partir de 21h00.