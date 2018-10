Répétitions : Basile Boli et Katrina Patchett "On est en Champion League"

C’est parti pour une nouvelle semaine de répétitions intensives. L’ancien footballeur, Basile Boli, va devoir redoubler d’efforts pour rattraper son retard dans le classement. Avec 21 points au tableau des scores, il n’est qu’à la neuvième place et c’est ce soir que commencent les éliminations. En plus de leur chorégraphie, Basile Boli et sa coach, Katrina Patchett, doivent réaliser le défi lancé par les juges : la passe Boogie Woogie. Il n’y a plus une minute à perdre s’ils veulent rester dans l’aventure « Danse avec les stars ». - Extrait de l’émission du samedi 06 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9