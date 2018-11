Répétitions - "Best trio del mundo" Emmanuelle Berne rejoint Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova

Cette semaine, nos célébrités dansent deux fois. La première se fera en duo sur un des titres de Michael Jackson et la deuxième en trio. Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova sont rejoints pour cette seconde prestation par Emmanuelle Berne, ex danseuse d’Anouar Toubali. Ils danseront un Tango Argentin. Les retrouvailles sont pour le moins festives ! On vous laisse découvrir en images. Bonus de l’émission du jeudi 08 novembre 2018.