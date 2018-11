H- 7 avant la demi-finale de la 9ème saison de "Danse avec les Stars". Ils ne sont plus que trois à prétendre au titre. Après Terence Telle et Fauve, on retrouve Clément Rémiens et Denista Ikonomova sur le parquet. Avec un seul mot d'orde : prendre du plasir... Bonus de l’émission du 24 novembre 2018 – Danse avec les stars.