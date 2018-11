Répétitions - "C'était un surplus d'émotions" Clément Rémiens fait le choix du coeur pour sa deuxième prestation

Pour leur deuxième prestation, Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova ont le choix d’interpréter une danse déjà effectuée auparavant. Le choix de notre célébrité se tourne vers sa seconde danse : un charleston sur le titre de The Throttle « Hit the road Jack ». Une prestation significative pour Clément : elle lui a permis de lâcher prise. Cette nouvelle interprétation doit être parfaite. Mais il ne faut pas oublier une chose… s’amuser ! Bonus de l’émission du 30 novembre 2018 – Danse avec les stars.