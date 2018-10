Répétitions - "C'est la guerre" Héloïse Martin et Christophe plus motivés que jamais

Samedi dernier était un prime compliqué pour Héloise Martin et son partenaire Christophe Licata. Le jury et le public n’ont pas été convaincus par leur prestation…Ainsi, ils ont dû affronter le duel du « face à face ». Et s’ils ont été sauvés face à Lio et Christian Millete, le couple sait que la chance ne jouera pas une deuxième fois en leur faveur. Cette semaine, c’est la guerre ! Et ça tombe bien puisqu’ils vont devoir danser sur la danse du combat : le Paso Doble. Extrait de danse avec les stars 9.