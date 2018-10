Répétitions - "C'est un miracle " Jeanfi Janssens se révèle

Les répétitions ont démarré et Jeanfi Janssens étonne ! Notre célébrité a réussi son pas de charleston en deux trois mouvements. Un miracle pour sa danseuse, Marie Denigot ! Samedi dernier fut un coup dur pour Jeanfi et sa danseuse. Leur performance n'a pas convaincu le jury... Ils se sont retrouvés à la dernière place du classement avec seulement 20 points. Cette semaine de répétition est donc primordiale pour notre célébrité Jeanfi Janssens. Il faut améliorer sa technique et être plus précis dans ses mouvements. Réussiront-ils ce pari ? Extrait de l’émission du samedi 03 novembre 2018 – Danse avec les stars 9.