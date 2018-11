Répétitions - "Ça vous va capitaine ?" Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova

On retrouve Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova en pleine répétition de leur charleston. Denitsa a repris les rênes des entrainements et ça se voit. Aucun détail n'est laissé au hasard. Elle n'hésite pas à reprendre son partenaire lorsqu'une jambe ou un bras n'est pas tendu. Loin de faire le fière, Clément Rémiens entend et acquiesce les commentaires de sa danseuse. Une vraie petite chef Denitsa ! Bonus du 1er décembre 2018 - Danse avec les stars.