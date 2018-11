Et on continue avec l'épreuve des "meilleurs portés" avec une nouvelle fois Terence Telle et Fauve qui ne déméritent pas. On les avait laissés hier en pleine galère. On les retrouve aujourd'hui plus persévérants que jamais. Et toujours en prime, une bonne crise de rire. Rendez-vous samedi soir pour le savoir. Extrait de Danse avec les stars du 03 novembre 2018