Répétitions - Camille Combal vs Terence Telle ? le plus sexy est....

Cette cinquième semaine de compétition était pour le moins folklorique pour nos candidats. Le prime spécial Halloween s'est fait sentir jusqu'aux répétitions. Terence Telle et Fauve Hautot ont eu le droit à une visite spéciale. L'animateur, Camille Combal est venu en studio pour encourager le couple de danseur. Enfin c'est ce que notre mannequin international pensait... Surprise, surprise ! Fauve a eu l'excellente idée de déguiser Camille en danseuse pour qu'il puisse s'entraîner aux bras de son partenaire. Il n y a plus qu'à espérer que ces entrainements permettront à Terence Telle de se hisser, cette fois-ci, à la tête du classement. Ils interpréteront un Tango Argentin sur Lullaby. Vont-ils conquérir le cœur du jury et gagner des places au classement ? La réponse tout de suite en image. - Extrait de l’émission du samedi 20 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9