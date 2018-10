Répétitions - Quand Camille Combal se met dans la peau de Shy'm

Cette semaine, c’est le prime spécial Halloween. A cette occasion, Fauve Hautot a décidé de faire porter la perruque à… Camille Combal. Notre animateur sera le partenaire de danse de notre célébrité le temps des répétitions… Et qui dit perruque, dit imitation ! Camille n’a pas attendu une seule seconde pour se mettre dans la peau de notre jurée Shy’m et ce, pour le plus grand plaisir de Terence … Camille Combal dans la peau de Shy’m, on adhère et on adore ! Extrait de danse avec les stars 9.