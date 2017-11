Répétitions : Camille Lacourt , on a toujours besoin d’un plus petit que soi

Après leur prestation mémorable de samedi dernier, notre couple formé Camille Lacourt et Hajiba Fahmi s’est remis au travail. Cette semaine, on oublie le contemporain et on se concentre sur une danse extrêmement technique : un jive sur une chanson de Bruno Mars « Marry You ». Pour les accompagner, le juge le plus strict de la bande : J’ai nommé Chris Marques. Résultat : le rythme a légèrement évolué cette semaine. Extrait de l’émission du 2 novembre 2017 – Danse avec les Stars 8