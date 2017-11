Répétitions : Camille Lacourt refuse de boire la tasse

Pour ce sixième prime, ce sont les familles de nos danseurs qui décident sur quelle musique ils vont préparer leur prestation. La semaine Family Choice est importante pour Camille Lacourt qui tente toujours de garder la tête hors de l’eau. Derniers du classement, Camille et sa partenaire, Hajiba Fahmy, doivent impérativement rattraper leur retard avec une Valse sur le célèbre titre « We Are The Champions » de Queen - Extrait de l’émission du 18 novembre 2017 – Danse avec les Stars 8