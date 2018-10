Après le Tango Argentin de la semaine dernière, on retrouve Carla Ginola et Jordan Mouillerac en pleine répétition de leur prochaine danse. Ensemble, ils travaillent une danse encore plus caliente. Jordan Mouillerac veut voir "du corps et des lignes"... Plutôt esay pour un top model. Reste à coordonner le tout... Retrouvez "Danse avec les stars" saison 9, le samedi 29 septembre tous les samedis à partir de 21h00.