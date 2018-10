Répétitions : Carla Ginola "Au nom du père "

Premier prime, première répétition, premiers pas de danse. Cette semaine, Carla Ginola et Jordan Mouillerac ont fait connaissance. Jordan sera son coach pour cette neuvième saison de « Danse avec les stars ». Et pour être prêt dans quelques jours, les répétitions démarrent sur les chapeaux de roue. Jordan Mouillerac veut que Carla fasse mieux que son papa David et devienne une danseuse digne de ce nom. - Extrait de l’émission du samedi 29 septembre 2018 – Danse avec les Stars 9