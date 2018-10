Répétitions : Cette semaine, Lio a eu du mal à se faire confiance

Et c’est reparti pour toujours plus de répétitions ! Et pour Lio, cette semaine était sous le signe de la confiance. Elle va devoir se laisser aller et avoir une confiance aveugle en son partenaire, Christian Millette, pour s’améliorer dans sa danse. Mais les juges ne sont jamais loin et sont toujours un peu taquins. Ils ont décidé de lancer un petit défi à tous les danseurs. Celui de Lio : l’arabesque désaxée en rotation. Oui, oui, oui, vous avez bien compris… ou pas ! On ne sait pas si c’est le nom qui veut ça, mais cette figure a l’air un tout petit peu compliquée. On espère que ça va aller ! Avec 29 points, Lio et Christian Millette étaient exæquo avec Terence Telle et Fauve Hautot la semaine dernière. A seulement 1 point de la première place, les deux danseurs n’ont pas beaucoup de retard et ont toutes leurs chances d’arriver en tête du classement. - Extrait de l’émission du samedi 06 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9