Répétitions : cette semaine, Tatiana Silva dévoile son côté sauvage !

Après une semaine « Bienvenue chez les danseurs », c’est « la semaine des juges » qui s’annonce ! Chaque juge va coacher un couple et danser avec lui au prochain prime. Pour Tatiana Silva et Christophe Licata, C’est Fauve Hautot qui va jouer le rôle du chaperon ! Et tout le monde est content ! Nos trois danseurs interprèteront une Rumba sur un titre de Johnny Hallyday, « Marie », pour lui rendre hommage - Extrait de l’émission du Samedi 9 décembre 2017 – Danse avec les Stars 8