Répétitions - « Il est chiant ce Christophe Licata » Héloise Martin et Christophe Licata

L’intensité des répétitions monte d’un cran. Plus les semaines passent, plus les candidats se rapprochent du prime final. A ce stade de la compétition, les jury attendent beaucoup plus de nos célébrités. Aucun répit alors pour Héloïse Martin qui doit suivre à la lettre les conseils de son danseur Christophe Licata. « Lève la tête », « tends la jambe », « laisse tes bras devant », aucun détail n’est laissé au hasard. Tout doit être sous contrôle. Évidemment, toujours dans la joie et la bonne humeur ! Extrait de l’émission du samedi 03 novembre 2018 – Danse avec les stars 9.