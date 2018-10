Répétitions – Christian à Lio : "Toi qui aimes bien sautiller un peu partout, le Quickstep ça va être parfait !"

C'est parti pour une nouvelle semaine de répétitions. Après une semaine un peu difficile, Lio a retrouvé la pêche. Et c'est avec le sourire qu'elle apprend que sa prochaine danse sera un Quickstep. Christian Millette, son coach et partenaire, est très content, son apprenti danseuse va pouvoir "sautiller un peu partout et gambader autour de la scène !" - Bonus du 20 octobre 2018 de Danse avec les stars.