Répétitions – Christophe à Héloïse Martin : "La meuf est partie en domination !"

Plus que quelques heures avant l'entrée sur le parquet de "Danse Avec les stars". Et c'est un troisième prime sous le signe de l'amour que vous allez découvrir. L'actrice Héloïse Martin et son coach et partenaire, Christophe Licata s'entraînent encore une fois avant de plonger dans le grand bain. Chapeau de cow-boy sur la tête et c'est parti ! Et c'est une danse pleine de domination que nous interprète le couple de danseurs. Ce qui est sûr, c'est que Héloïse Martin joue très bien son rôle de dominatrice. Christophe Licata n'a qu'à bien se tenir ! - Bonus du 13 octobre 2018 de Danse avec les stars.