Quatrième semaine de compétition pour Héloïse Martin et son partenaire de danse, Christophe Licata. Ils se préparent pour répéter leur Salsa de samedi prochain. Son coach lui conseille d'être plus énergique mais surtout de s'é-cla-ter ! Il faut qu'Héloïse travaille son haut du corps, son interprétation et qu'elle mette l'ambiance sur le plateau ! - Bonus du 20 octobre 2018 de Danse avec les stars.