Répétitions - Christophe Licata et Héloise Martin font le show !

Après la répétition en trio, Héloise Martin et Christophe Licata se retrouvent pour répéter leur duo sur la chanson des Jackson Five « I want you back ». Et si Héloise Martin brille sur la piste, Christophe Licata brille, lui, en chanson. Ce fan de Michael Jackson profite d’avoir le micro en main pour pousser la chansonnette. Une séquence humour garantie ! L’heure des répétitions plateau est arrivée. La pression est à son maximum. Les candidats n’ont eu que quelques jours pour apprendre et répéter deux nouvelles danses. Seront-ils à la hauteur ? Extrait de l'émission du jeudi 08 novembre 2018 - Danse avec les stars