DALS - Répétitions : Clara Morgane émue aux larmes en évoquant sa fille

Clara Morgane danse ce soir pour sa fille. Un amour fou et inconditionnel qu'elle nous confie ce soir. Elle et son danseur Maxime Dereymez se sont entraînés tout au long de la semaine à danser le foxtrot. Les entrainements n'ont pas été de tout repos pour nos professionnels de la danse… Les figures se sont enchaînées et les coups aussi ! Mais à force de persister, le couple a fini par s'entendre sur la chorégraphie pour nous proposer un show mémorable. Extrait de l’émission du 28 septembre 2019 de Danse avec les stars.