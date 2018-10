Quatrième semaine de répétitions pour Clément Rémiens, notre acteur de « Demain nous appartient », et sa coach et partenaire, Denitsa Ikonomova. Et ça commence fort. Mais Clément Rémiens ne semble pas être très énergique dans sa chorégraphie. Par contre en lancé de paquets de mouchoirs, il sait y faire... surtout quand Denitsa est sa cible ! - Bonus du 20 octobre 2018 de Danse avec les stars.