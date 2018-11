Répétitions : Clément Rémiens, ça "dunk" à Maubeuge !

Cette semaine, les stars nous accueillent dans leur "famille". Pour Clément Rémiens et Denitsa ikonomova, Direction Maubeuge où notre comédien a grandi. Une façon diffiérente de se dévoiler aux yeux de Denitsa et des téléspectateurs qui le soutiennent. Ce soir, le couple de danseurs devra performer sur un Quickstep, sur le titre "Another day of sun" du célèbre film Lalaland. Réussiront-ils à relever le défi ?Rendez-vous samedi soir pour le savoir. Bonus de Danse avec les stars du 03 novembre 2018