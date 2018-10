Répétitions : Clément Rémiens danse pour son grand-père

Et c’est reparti pour une semaine de répéts’ ! Clément Rémiens, l’acteur de « Demain nous appartient », et sa coach, Denitsa Ikonomova, ont bien joué leur dernier prime. Ils sont arrivés 2e dans le classement avec un total de 66 points cumulés du premier et deuxième prime. Ils vont devoir continuer de se surpasser pour rester au top et continuer l’aventure « Danse avec les stars ». Cette troisième semaine risque d’être rude pour Clément Rémiens. - Extrait de l’émission du samedi 13 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9