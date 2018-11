Répétitions : Clément Rémiens retrouve la famille du samedi

Cette semaine, les répétitions ont été rythmées par les musiques du roi de la pop : Michael Jackson. Clément Rémiens et sa danseuse Denitsa Ikonomova se sont entraînés sur le célèbre titre "Beat it". L'occasion pour eux de travailler leur point fort : les portés. La semaine dernière, ils sont arrivés premier à l'épreuve "du meilleur porté". Cette semaine, nos célébrités performent sur deux danses. une en duo sur un titre de Michael Jackson et une en trio avec un autre danseur. Extrait de l'émission du jeudi 03 novembre 2018 - Danse avec les stars.