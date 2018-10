Ils sont l'une des révélations du dernier prime : Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova. Leur pep's et leur bonne humeur ont enchanté les coachs samedi soir. On les retrouve aujourd'hui en salle de répétitions. Au programme : une rumba. Il y a de l'amour dans l'air ? Enfin à ce jour, il y a plutôt quelques galères. Bonus du 13 octobre 2018 de Danse avec les stars.