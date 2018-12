Répétitions : Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova, amis pour la vie

Pour la première fois dans Danse avec les stars, les deux finalistes s’unissent pour une dernière prestation. Clément Rémiens et Iris Mittenaere danseront sur le célèbre titre "Les corons" de Pierre Bachelet. L'occasion pour eux de s'entrainer sans l'aide de leurs coachs respectifs. Et malgré quelques difficultés à synchroniser les mouvements, nos deux finalistes semblent maitriser la chrorégraphie. Qu'en penseront Anthony Colette et Denitsa Ikonomova ? Réussiront-ils à les impressionner ? Regardez en images. Extrait de l'émission du 1er décembre 2018.