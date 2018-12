Répétitions : Retour sur 1O semaines de répétitions pour Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova (Basique)

Dernière semaine de répétitions pour nos couple de danseurs... Joie et excitation planaient dans les studios de Danse avec les stars. Clément Rémiens et sa partenaire Denitsa Ikonomova ont fait leur retour lundi, plus déterminés que jamais. Au vu des magnétos, il semblerait que l'élève ait dépassé le maître. Première répétition et Denitsa flanche sur les premiers pas. L'occasion pour Clément de lui faire remarquer (avec humour) son erreur. Toutefois, il n'aura fallu à Denitsa que quelques pas de danse pour rétablir l'ordre des choses : c'est elle la coach ! Le couple de danseurs a fait preuve de rigueur tout au long de cette semaine. Leur effort porteront-ils leur fruit ? La réponse après ça. Extrait de l'émission du 1er décembre 2018 - Danse avec les stars.