Répétitions - Clément Rémiens et Denitsa : un rythme qui lui colle à la peau !

Après leur Foxtrot de la semaine dernière, on retrouve Clément et Denitsa en pleine répétition de leur nouvelle danse. Ensemble, ils vont travailler une danse qui demande du pep’s et de la bonne humeur : Le Charleston. Notre danseuse n'a pas à s’inquièter… Clément a déjà quelques pas à son actif ! Grands gestes et jambes pantelants, cette danse n’a (presque) pas de secrets pour lui. C’est en véritable danseur qu’il s’en va sur le tournage de Demain nous appartient. Retrouvez "Danse avec les stars" saison 9, le samedi 29 septembre tous les samedis à partir de 21h00.